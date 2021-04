Advertising

ilmetropolitan : ?? #Calabria: rapporto di #Confprofessioni sui #liberiprofessionisti nell'anno della #Pandemia -- - infoiteconomia : Coronavirus in Calabria, peggiora ancora il rapporto positivi-abitanti - AnsaCalabria : Covid:Calabria, occupati 50% posti letto area medica,7 morti. I nuovi positivi sono 477, rapporto con tamponi al 13… - thedailycases : Un centro Fieristico e Congressuale per rilanciare lo sviluppo Socio-economico del Mediterraneo - Il centro, consid… - Strill_it : Calabria: rapporto di Confprofessioni sui liberi professionisti nell’anno della Pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria rapporto

ilMetropolitano.it

Lunedì 12 aprile, alle ore 16, si svolgerà la presentazione delsulle Libere Professioni inrealizzato dalla Fondazione Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni con il coordinamento scientifico del Prof. Paolo Feltrin. Lo studio, ...... seguita da Catanzaro a 135, Reggioa 119, Crotone a 46 e Vibo Valentia a 37. PIEMONTE - ... Iltra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è ...Lunedì prossimo, 12 Aprile, alle ore 16:00, si svolgerà la presentazione del Rapporto sulle Libere Professioni in Calabria realizzato dalla Fondazione Osservatorio delle libere professioni di ...Nelle ultime 24 ore il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è salito al 50%, 10 punti in più della soglia di saturazione.