Calabria in ritardo nella vaccinazione degli over 80: il 32% ha ricevuto la seconda dose, media nazionale al 38% (Di sabato 10 aprile 2021) Foto di Fehim Demir / Ansa Calabria in ritardo nella vaccinazione degli over 80: solo il 32% ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino, la media nazionale è intorno al 38% Secondo il report settimanale sulle vaccinazioni, presente sul sito del Governo nella sua versione aggiornata alle ore 08:00 di quest’oggi, in Calabria sono 47.936 su 149.938, pari al 31,97% contro una media nazionale del 38,79%, gli over 80 che hanno ricevuto la prima e seconda dose di vaccino contro il Covid-19. I cittadini che hanno ricevuto la prima dose sono 73.351 (48,92%) ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Foto di Fehim Demir / Ansain80: solo il 32% haentrambe le dosi del vaccino, laè intorno al 38% Secondo il report settimanale sulle vaccinazioni, presente sul sito del Gnosua versione aggiornata alle ore 08:00 di quest’oggi, insono 47.936 su 149.938, pari al 31,97% contro unadel 38,79%, gli80 che hannola prima edi vaccino contro il Covid-19. I cittadini che hannola primasono 73.351 (48,92%) ...

Advertising

Arturo_Parisi : RT @CrisLaMuerte: @nonelarena @La7tv Mi domando se sia normale che in calabria stiano vaccinando tutti coloro che orbitano attorno le unive… - vi__enne : In tabella 3 scopriamo che Calabria e FVG hanno comunicato i dati con forte ritardo. In Veneto, secondo questo mon… - crotoneok : ? Emergenza Covid, i sindaci denunciano ritardo vaccini - CosenzaChannel : La Calabria palesa enormi difficoltà. Vaccinazioni lente in quasi tutte le categorie. Ecco le tabelle complete rife… - cschannel_news : Calabria, vaccinazioni Over 80 in forte ritardo: ecco le tabelle complete -