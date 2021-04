Cagliari, il matrimonio finisce in tragedia: bambino di tre anni viene ritrovato morto (Di sabato 10 aprile 2021) Cerimonia nuziale finita in tragedia. Un bimbo di appena tre anni è stato trovato morto. Il piccolo era sfuggito al controllo dei genitori. Getty Immages/Marco Di LauroNon si sarebbe potuto concludere in modo più tragico il matrimonio celebrato nella giornata di venerdì 9 aprile in una villetta di Quartu Sant’Elena, comune sul litorale sardo, a pochi chilometri da Cagliari. Mentre gli sposi stavano festeggiando con parenti e amici – riferisce Il Fatto Quotidiano – un bimbo di soli tre anni e mezzo è stato trovato morto nella piscina dell’abitazione. Il piccolo era il figlio minore del pastore ortodosso ucraino chiamato dalla coppia per officiare al rito nuziale. Sul posto sono accorsi i Carabinieri e il personale medico del 118 ma ogni tentativo di ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 aprile 2021) Cerimonia nuziale finita in. Un bimbo di appena treè stato trovato. Il piccolo era sfuggito al controllo dei genitori. Getty Immages/Marco Di LauroNon si sarebbe potuto concludere in modo più tragico ilcelebrato nella giornata di venerdì 9 aprile in una villetta di Quartu Sant’Elena, comune sul litorale sardo, a pochi chilometri da. Mentre gli sposi stavano festeggiando con parenti e amici – riferisce Il Fatto Quotidiano – un bimbo di soli tree mezzo è stato trovatonella piscina dell’abitazione. Il piccolo era il figlio minore del pastore ortodosso ucraino chiamato dalla coppia per officiare al rito nuziale. Sul posto sono accorsi i Carabinieri e il personale medico del 118 ma ogni tentativo di ...

