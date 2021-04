Cacciata di casa perché lesbica, Malika: "Grazie a tutti ma non offendete i miei genitori" (Di sabato 10 aprile 2021) Castelfiorentino (Firenze), 10 aprile 2021 - "Grazie a tutti per la grande solidarietà. Vi chiedo solo di non usare parole d'odio nei confronti dei miei genitori. E' il post su Facebook di Malika, la ... Leggi su lanazione (Di sabato 10 aprile 2021) Castelfiorentino (Firenze), 10 aprile 2021 - "per la grande solidarietà. Vi chiedo solo di non usare parole d'odio nei confronti dei. E' il post su Facebook di, la ...

Advertising

fanpage : I genitori le hanno scritto: 'Sei uno schifo, lesbica, se ti vedo t'ammazzo. Non mi portare a casa quella p*****a p… - repubblica : Castelfiorentino, ragazza cacciata di casa perché ama una donna - Sssarella_ : RT @Iperbole_: “Non permetterò mai che una persona sia discriminata perché innamorata di un'altra dello stesso sesso. Farò il possibile per… - gaypressit : Malika ha 22 anni e vive a Castelfiorentino in provincia di Firenze: fa coming out, dichiarandosi lesbica con i gen… - ilgattopatata : RT @Iperbole_: “Non permetterò mai che una persona sia discriminata perché innamorata di un'altra dello stesso sesso. Farò il possibile per… -