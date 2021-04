Buffy – L’ammazzavampiri | ecco come sono cambiati i protagonisti negli anni!

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 aprile 2021)è una serie tv americana andata in onda nel nostro Paese su Italia 1 a partire dal 2000. Il telefilm tratta la storia diSummers, una giovane cheerleder nel pieno dell’adolescenza alla quale un bel giorno viene rivelato di essere stata prescelta per essere la nuova Cacciatrice di demoni. A seguire, vediamodiventati idopo il successo di. Sarah Michelle Gellar (Summers) Sarah Michelle Gellar interpreta la protagonista della serie tv,Summers. L’attrice a soli 18 anni vince un Emmy Award per il suo persanaggio nella soap opera la Valle dei pini. Sarah otterrà poi il ruolo dianche grazie alle sue doti nella arti marziali, essendo lei una ...