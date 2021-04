Bruxelles prenota 1 | 8 miliardi di vaccini Ma l' Italia è pronta a comprarli da sola

(Di sabato 10 aprile 2021) Non ripetere la fallimentare gestione dell' acquisto deie agire per tempo in vista della necessità di rivaccinarsi nel 202223 per proteggersi dalle varianti. Per questo la Commissione Europea ...

Ma la tesi è stata confutata ieri da. "Non siamo al corrente dell'oggetto delle discussioni in corso riportate dalla stampa tra il governo italiano e la casa farmaceutica Moderna , ma ...Per il futuro,, in accordo e a nome degli Stati membri, non farà più affidamento su questo genere di vaccini, bensì su quelli a 'mRNA' che spingono il corpo umano a produrre una proteina ...L’obiettivo è non trovarsi più scoperti. Contatti con Pfizer e Moderna: "Ma solo se avremo problemi con le forniture Ue" ...Nuova indagine Ema, che avvia esami anche su Janssen. Per il 2022-23 Bruxelles ha deciso: si punta su Pfizer, Moderna o Curevac ...