Brescia-Pescara, paura per Grassadonia: svenuto nel finale, poi i soccorsi (Di sabato 10 aprile 2021) finale rocambolesco al Rigamonti in occasione di Brescia-Pescara. L’allenatore della squadra ospite Gianluca Grassadonia è svenuto e si sono resi così necessari i soccorsi dei sanitari che hanno accompagnato il tecnico all’esterno del campo. Le condizioni non dovrebbero destare preoccupazione, al punto che il gioco poco dopo è ripreso. Non senza polemiche: il Pescara ha infatti fatto i conti con l’espulsione per il direttore sportivo Bocchetti. Alla fine il risultato finale è di 1-1 ma quel che conta è che Grassadonia stia bene. Come nel 1998 quando perse i sensi a seguito di un contrasto di gioco con la maglia del Cagliari e fu salvato dal portiere Alessio Scarpi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021)rocambolesco al Rigamonti in occasione di. L’allenatore della squadra ospite Gianlucae si sono resi così necessari idei sanitari che hanno accompagnato il tecnico all’esterno del campo. Le condizioni non dovrebbero destare preoccupazione, al punto che il gioco poco dopo è ripreso. Non senza polemiche: ilha infatti fatto i conti con l’espulsione per il direttore sportivo Bocchetti. Alla fine il risultatoè di 1-1 ma quel che conta è chestia bene. Come nel 1998 quando perse i sensi a seguito di un contrasto di gioco con la maglia del Cagliari e fu salvato dal portiere Alessio Scarpi. SportFace.

