Brescia-Pescara | malore improvviso per Grassadonia | le sue condizioni

Advertising

Activnews24 : ?? L'allenatore del #Pescara, Gianluca #Grassadonia, ha avuto un malore durante la partita con il Brescia. Il tecnic… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Brescia-Pescara 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Brescia e Pescara, nella trentatreesima partita della Serie B. Brescia i… - periodicodaily : Brescia-Pescara 1-1: Dessena risponde a Jagiello #BresciaPescara #Dessena #Jagiello - _SiGonfiaLaRete : #SerieB, malore in campo per il tecnico abruzzese #Grassadonia nel finale di Brescia-Pescara - zazoomblog : Paura Brescia-Pescara l’allenatore Grassadonia è svenuto in campo - #Paura #Brescia-Pescara #l’allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Pescara

Momenti di paura nel finale di, quando il tecnico degli abruzzesi Gianluca Grassadonia è stato colpito da un malore. Il gioco è stato interrotto e l'allenatore è stato subito soccorso; è intervenuta anche una ...Momenti di paura per Gianluca Grassadonia in: il tecnico degli abruzzesi è svenuto in panchina e prontamente soccorso dai sanitari Attimi di pura paura in. Gianluca Grassadonia, 48 anni, tecnico degli ...Le Rondinelle rimanda ancora una volta il balzo nella zona play off e si deve accontentare di un pareggio con gli abruzzesi ...Gianluca Grassadonia, allenatore del Pescara, ha avuto un malore durante la partita dei suoi in trasferta contro il Brescia, finita 1-1 grazie ai gol di Jagiello e di Dessena, e valevole per la ...