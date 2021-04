Brescia Pescara, Grassadonia sviene in panchina: le sue condizioni (Di sabato 10 aprile 2021) Momenti di paura per Gianluca Grassadonia in Brescia-Pescara: il tecnico degli abruzzesi è svenuto in panchina e prontamente soccorso dai sanitari Attimi di pura paura in Brescia-Pescara. Gianluca Grassadonia, 48 anni, tecnico degli abruzzesi, ha avuto un malore in panchina e ha perso conoscenza. Il gioco è stato interrotto all’86’ per prestare le cure all’ex difensore, che si è ripreso dopo qualche minuto ed è sceso negli spogliatoi accompagnato dai sanitari del club di appartenenza. L’incontro è ripreso dopo una decina di minuti. L’allenatore – nella stagione 1998/99 – aveva rischiato di morire in campo, con la maglia del Cagliari quando contro l’Udinese ebbe un arresto cardio-respiratorio dopo un contrasto con un avversario che lo colpì ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Momenti di paura per Gianlucain: il tecnico degli abruzzesi è svenuto ine prontamente soccorso dai sanitari Attimi di pura paura in. Gianluca, 48 anni, tecnico degli abruzzesi, ha avuto un malore ine ha perso conoscenza. Il gioco è stato interrotto all’86’ per prestare le cure all’ex difensore, che si è ripreso dopo qualche minuto ed è sceso negli spogliatoi accompagnato dai sanitari del club di appartenenza. L’incontro è ripreso dopo una decina di minuti. L’allenatore – nella stagione 1998/99 – aveva rischiato di morire in campo, con la maglia del Cagliari quando contro l’Udinese ebbe un arresto cardio-respiratorio dopo un contrasto con un avversario che lo colpì ...

