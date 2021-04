Boxe | il Mondiale IBO tra Michael Magnesi e Khanyile Bulama su Rai2

(Di sabato 10 aprile 2021) Con una mossa che riporta lasui canali generalisti della Rai dopo 12 anni (Olimpiadi escluse),trasmetterà in diretta il combattimento trae il sudafricanovalido per il titoloIBO dei pesi superpiuma, di scena a Zagarolo (provincia di Roma) il prossimo 23 aprile. La sfida, che è prevista per le 23:40, costituisce la difesa da parte didel titolo conquistato lo scorso 27 novembre contro Patrick Kinigamazi. La riunione sarà anche occasione per inaugurare il nuovo palasport cittadino. Queste le parole del presidente FPI Flavio D’Ambrosi: “Dopo tanti anni, insieme ad Artmediasport, guidato dal CEO Gian Marco Sandri, e grazie alla preziosa collaborazione ed al sostegno dei Direttori Auro ...

Torre Annunziata tifa per Mi chele Baldass i. L'astro nascente dellaVesuviana , da tutti soprannominato 'Drago', è partito alla volta della Polonia dove parteciperà alYouth di Pugilato. A partire da oggi prenderà il via il torneo alla Hala Legionow ...