Boxe | i convocati dell’Italia per i Mondiali youth 2021 15 tricolori in Polonia

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono stati diramati i nomi dei 15 rappresentantiper idi, di scena a Kielce, in, dal 13 al 23 aprile. In particolare, 7 sono i portacolori azzurri nel settore maschile e 8 in quello femminile. Di seguito i nominatividal settore tecnico della FPI.MASCHILE: Salvatore Di Noto (49 kg), Lorenzo Fais (52 kg), Michele Baldassi (56 kg), Daniele Salerno (60 kg), Manuel Lombardi (69 kg), Domenico Mattia Vinciguerra (81 kg), Luca Tistarelli (91 kg)FEMMINILE: Erika Prisciandaro (48 kg), Lucia Elen Ayari (51 kg), Michela Caccamo (54 kg), Giorgia Paradisi (57 kg), Daniela Golino (60 kg), Miriam Tommasone (64 kg), Melissa Gemini (69 kg), Chiara Saraiello (75 kg). Lo staff è ...

Sono stati diramati i nomi dei 15 rappresentanti dell'Italia per i Mondiali youth di boxe 2021, di scena a Kielce ... Di seguito i nominativi convocati dal settore tecnico della FPI. YOUTH MASCHILE: ...Ai Mondiali di pugilato per la categoria youth in programma dal 13 al 24 aprile a Kielce in Polonia, tra le convocate due formidabili boxeur siciliane: Lucia Ayari, 17 anni, mamma italiana e papà ...