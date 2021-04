Bonus INPS 2400 euro, come ottenere subito i soldi (Di sabato 10 aprile 2021) Bonus INPS 2400 euro, avviato il pagamento del sostegno economico per particolari categorie di lavoratori svantaggiati Arriva un po’ di ossigeno sui conti di diverse categoria di lavoratori dipendenti, appartenenti a categorie che fino ad oggi sono state penalizzate dalla pandemia. L’INPS infatti ha sbloccato l’avvio del pagamento automatico del Bonus 2400 euro ‘una tantum’ L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 10 aprile 2021), avviato il pagamento del sostegno economico per particolari categorie di lavoratori svantaggiati Arriva un po’ di ossigeno sui conti di diverse categoria di lavoratori dipendenti, appartenenti a categorie che fino ad oggi sono state penalizzate dalla pandemia. L’infatti ha sbloccato l’avvio del pagamento automatico del‘una tantum’ L'articolo proviene da Inews.it.

lukydezzo : @INPS_it Ma chi a novembre e dicembre ha preso la naspi,anche se ha preso i bonus fino a giugno deve rifare la domanda? - nathalie_mirza : RT @Loreto_1910: BONUS INPS: 2.400 EURO PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO. Per saperne di più… - liliana_dorina : RT @Loreto_1910: BONUS INPS: 2.400 EURO PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO. Per saperne di più… - SenoritaSea : RT @Loreto_1910: BONUS INPS: 2.400 EURO PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO. Per saperne di più… - Gianlus990 : @castIeonthehil @INPS_it Se la tua azienda non fa i contratti come si deve non è colpa di altri. La persona in ques… -