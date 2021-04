Bollettino del 10 aprile: i dati dell’epidemia di oggi in Italia (Di sabato 10 aprile 2021) Il Ministero della Salute, oggi sabato 10 aprile, ha reso noto il Bollettino della pandemia da Covid in Italia In attesa del Bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Il Ministero della Salute,sabato 10, ha reso noto ildella pandemia da Covid inIn attesa deldel Ministero della Salute, ecco i… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre, a firma del Cardinale Segretario di Stato, per la morte di Sua Altezza Reale il Princip… - Tgyou24 : Covid-19 Campania: Bollettino vaccinazioni del 10 aprile 2021 via @jegtheme - ilquotidianoweb : Bollettino Coronavirus del 10 aprile, non si arresta la corsa del covid in Calabria: altri 477 contagi e 7 morti - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #10aprile #Coronavirus #COVID19 - gattorosarosa : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 10 aprile 2021 -