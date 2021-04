Bollettino Covid oggi in Lombardia e in Italia | dati e contagi coronavirus del 10 aprile

Advertising

TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 10 aprile. 13461 test e 1804 casi. 376 nel tarantino - Grottaglie : Bollettino Covid: altri 376 casi in provincia di #Taranto - - fisco24_info : Covid Emilia-Romagna, oggi 1.525 contagi e 33 morti: bollettino 10 aprile: I dati della Regione… - manu_etoile : RT @SkyTG24: #Covid19, le notizie di oggi. In Italia vaccinato 38,7% over 80, al 68% la prima dose. LIVE - manu_etoile : RT @AlessandraOdri: Tutti i giorni TV e giornali ci aggiornano sul numero dei contagiati e dei morti #covid. Sarebbe interessante avere anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

vaccinioggi 10 aprile/ Mantovani: "Produrli in Italia" ALBERTO MANTOVANI: 'DOVREMO FARE I RICHIAMI PER ANNI' Alberto Mantovani ha poi analizzato la durata dell'immunità al...Italia del 10 aprile / Pdf Ieri in Italia erano 18.938 i contagi da coronavirus Sars - CoV - 2 secondo i dati Regione per Regione neldella Protezione Civile. Registrati ...Emergenza Covid-19, aggiornamento del 10 aprile su dati 9 aprile 2021: 173 positivi, 3 decessi, 188 i guariti. Nel Metapontino: 2 a Montalbano Jonico, 4 a Nova Siri, 6 a Pisticci, 6 a Policoro, 4 a Sc ...Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 10 aprile 2021, registra 13.461 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1804 casi positivi: 530 in provincia di Bari, 154 in ...