Bmw iX3 | la prova del Suv elettrico di lusso

(Di sabato 10 aprile 2021) La gamma a zero emissioni della casa tedesca si amplia con l'ingresso in listino del Suv Bmw iX3. Dimensioni medio - grandi e decise potenzialità sportive non mancano. Il Suv iX3 è adatto anche ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bmw iX3

TGCOM

La gamma a zero emissioni della casa tedesca si amplia con l'ingresso in listino del Suv. Dimensioni medio - grandi e decise potenzialità sportive non mancano. Il Suvè adatto anche ai viaggi di medio raggio grazie alla batteria che consente un'autonomia fino a 459 km (ciclo ...Motore Non ci sono, ovviamente, ancora notizie ufficiali per la parte tecnica, ma laiX1 dovrebbe avere una configurazione simile a quella dellaed un'autonomia di circa 400 chilometri. L' ...La gamma a zero emissioni della casa tedesca si amplia con l'ingresso in listino del Suv Bmw iX3. Dimensioni medio-grandi e decise potenzialità sportive ...La BMW iX1, la versione elettrica della X1, è stata intercettata su strada durante alcuni test; il lancio dovrebbe avvenire nel corso del 2022.