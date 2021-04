Biografia di Elisa Natali | 29anni atleta ed istruttrice di fitness e bodybuilding

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 aprile 2021)eddi. Sono stata fin da piccola una persona energica e sempre in movimento praticando vari tipi di sport. quello che mi ha tenuto sempre legata a questo mondo è stata proprio la sensazione che mi dava ,ovvero mi faceva e mi fa sentire viva ed in pace con me stessa. Credo che ognuno di noi debba sentirsi cosi ,vivo e libero di esprire le proprie passioni. Crescendo ho deciso che sarebbe diventato il mio lavoro,non solo per la sensazione di benessere ma anche per la predisposizione ad aiutare gli altri a raggiungere i propri sogni ed obbiettivi. Oggi quello che sembra contare nella società è il mero apparire,la smania di arrivare a qualsiasi costo. Io nel mio piccolo cerco di trasmettere ai clienti ...