Bimbo di 3 anni resta solo su un treno, la Polizia lo riporta alla mamma (Di sabato 10 aprile 2021) Spiacevole avventura accaduta ad una donna di 21 anni che, scesa da un treno, lo ha visto ripartire con il proprio Bimbo di 3 anni rimasto solo sul vagone. La giovane è partita con un treno da Brescia, insieme ai propri figli di 3 e 1 anno, per dirigersi nella città di Bergamo. Il treno, durante il tragitto, ha effettuato una fermata straordinaria per consentire i soccorsi ad un viaggiatore colto da malore. A causa del protrarsi della sosta, il figlio più grande ha cominciato a diventare irrequieto tanto che la mamma, portandosi la figlia più piccola, ha pensato di allontanarsi di pochi metri per comprare delle caramelle nel bar di stazione ferroviaria. Pochi minuti ed il treno è ripartito e la giovane mamma, in preda ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) Spiacevole avventura accaduta ad una donna di 21che, scesa da un, lo ha visto ripartire con il propriodi 3rimastosul vagone. La giovane è partita con unda Brescia, insieme ai propri figli di 3 e 1 anno, per dirigersi nella città di Bergamo. Il, durante il tragitto, ha effettuato una fermata straordinaria per consentire i soccorsi ad un viaggiatore colto da malore. A causa del protrarsi della sosta, il figlio più grande ha cominciato a diventare irrequieto tanto che la, portandosi la figlia più piccola, ha pensato di allontanarsi di pochi metri per comprare delle caramelle nel bar di stazione ferroviaria. Pochi minuti ed ilè ripartito e la giovane, in preda ...

Advertising

matteosalvinimi : Io difendo il diritto di un bimbo ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo o ad essere adottato se ci sono u… - acmattia_1899 : forse non l’ho mai detto ma a 8/9 anni ero un bimbo di Leo Messi - Agatha776 : Ho solo 9 anni più di Tommaso di Amici eppure quando lo guardo mi sento sua madre. Ha il viso di un bimbo piccino. - bizzlerauhlollg : buongiornissimo solo ad Hailey che tra cinque anni non sa cosa succederà ma immagina di avere un bimbo con Justin????… - pinklight22 : RT @MauroPelizzoni2: @foisluca84 @pinklight22 È anche il paradigma tutto italiano del 'se non è vietato, si può fare'. Un popolo con il sen… -