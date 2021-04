Bielsa | che impresa in casa del City | il Leeds in dieci fa festa al 91' !

Advertising

Breska02 : RT @armagio: 'Noi abbiamo profuso uno sforzo che ci ha fatto meritare la vittoria, ma il senso di giustizia mi fa dire che oggi avrebbe dov… - WolfTiz14 : RT @armagio: 'Noi abbiamo profuso uno sforzo che ci ha fatto meritare la vittoria, ma il senso di giustizia mi fa dire che oggi avrebbe dov… - Antonello_Ange : Madonna smettetela con la narrativa #Bielsa che ci avete ammorbato il cazzo - raffaelejosesti : RT @armagio: 'Dare a Cesare...'. Vittoria epica del #Leeds all'Etihad. #Bielsa in 10 fa 4-1-4 senza centravanti. Di solito si lascia il pi… - GPaoloCarboni : 'Penso che la vittoria sia figlia dello spirito dei ragazzi, che ha creato unità. Credo sia davvero difficile vince… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielsa che

Se ne era accorto al suo tempo anche il Locolo aveva individuato nel campionato austriaco come rinforzo ideale per il suo Leeds dei miracoli: un '9' con piedi e mezzi tecnici da '10', ...... con Aguero addirittura in tribuna, il City ha preso subito in mano il match, scontrandosi però con la corsa e il 4 - 1 - 4 - 1 di. Gli sprechi sono iniziati al 21', con un doppio assalto ...Ha le tipiche caratteristiche del centravanti classico ma rifiuta l'etichetta del numero 9 vecchio stampo, forte fisicamente e letale soprattutto sulle palle ...I tanti cambi di Guardiola in vista della Champions e le molte occasioni sprecate condannano la capolista. La decide la doppietta di Dallas nonostante l'uomo in meno ...