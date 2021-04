Bernadette – Miracolo a Lourdes | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 10 aprile 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 10 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda(Je m’appelle),del 2011 diretto da Jean Sagols. Si tratta della storia biografica di SantaSoubirous. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nevers, 25 ottobre 1866. La giovaneè in fin di vita: si è aggravata a causa della tubercolosi. Le suore della Carità del convento di Nevers, dove la ragazza risiede per il noviziato, chiamano il dottor Saint-Cyr. Il rischio imminente di morte convince la madre superiora della Congregazione, sollecitata da suor Maria Teresa, di ...

Su Rete 4 dalle 21.30 Bernadette miracolo a Lourdes. E' la storia vera di Bernadette Soubirou, ragazzina povera e analfabeta che presso la grotta di Massabielle, ha la visione della Madonna. Bernadette: miracolo a Lourdes in onda dalle 21.20 di oggi, 10 aprile, su Rete 4. Nel cast Alessandra Martines, Michel Aumont.