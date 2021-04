Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi e torna in Italia: svelato il motivo è per il papà (Di sabato 10 aprile 2021) Bebbe Braida ha lasciato ufficialmente l’Isola dei Famosi ed è rientrato in Italia. Il comico e conduttore Tv era stato raggiunto da una comunicazione importante sullo stato di salute della famiglia; da lì la decisione di lasciare il reality e tornare in Italia. Nelle ultime ore Braida ha salutato i compagni e ha detto loro cosa sia successo, per poi essere immortalato al suo arrivo in aeroporto. Il papà di Beppe Braida ricoverato per Covid “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione“, queste le parole pronunciate a fatica da ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 aprile 2021) Bebbehato ufficialmentedeied è rientrato in. Il comico e conduttore Tv era stato raggiunto da una comunicazione importante sullo stato di salute della famiglia; da lì la decisione dire il reality ere in. Nelle ultime oreha salutato i compagni e ha detto loro cosa sia successo, per poi essere immortalato al suo arrivo in aeroporto. Ildiricoverato per Covid “Hanno ricoverato mio padre, devore. Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione“, queste le parole pronunciate a fatica da ...

