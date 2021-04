Beni culturali | Palazzo Fuca | 150 milioni di euro per il Louvre napoletano

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 aprile 2021) Il Real Albergo dei Poveri di Napoli tornerà a nuova vita. Il Governo infatti ha inserito lo storicorealizzato dall’architetto fiorentino Ferdinando Fuga negli interventi previsti per il Recovery Plan: investimento da 150per il restauro della struttura e il suo riaddattamento a funzioni museali. “Siamo contenti che il Governo abbia mostrato attenzione per il nostro Albergo dei Poveri e sia riuscito ad inserire il progetto del Comune di Napoli tra quelli destinatari del Recovery Plan – commenta su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – Il nostro progetto prevede un impegno di 150dida investire per interventi di consolidamento, riconfigurazione architettonica e restauro (organizzati in ben 8 lotti). Abbiamo previsto che ilstorico abbia funzioni ...