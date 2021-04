Belen spiega perché la figlia si chiamerà Luna Marie, poi gaffe col padre (Di sabato 10 aprile 2021) News La soubrette argentina è stata ospite a Canzone Segreta di Serena Rossi, dove non è riuscita a trattenere le lacrime Pubblicato su 9 Aprile 2021 Belen Rodriguez è tornata in tv. Dopo le interviste a Verissimo e Domenica In è stata ospite di Canzone Segreta, il nuovo show di Serena Rossi, in onda su Rai Uno venerdì 9 aprile 2021. La showgirl ha ricevuto le sorprese del padre Gustavo, dei fratelli Cecilia e Jeremias e dell’amica Laura Chiatti. Presente pure Syria, che ha omaggiato con la sua voce la modella sudamericana. Fasciata in un corto abito nero, che ben metteva in mostra il pancino che cresce, Belen Rodriguez ha parlato della sua nuova vita accanto ad Antonino Spinalbese. A quasi un anno dal primo incontro i due stanno per allargare la famiglia. In estate nascerà la ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) News La soubrette argentina è stata ospite a Canzone Segreta di Serena Rossi, dove non è riuscita a trattenere le lacrime Pubblicato su 9 Aprile 2021Rodriguez è tornata in tv. Dopo le interviste a Verissimo e Domenica In è stata ospite di Canzone Segreta, il nuovo show di Serena Rossi, in onda su Rai Uno venerdì 9 aprile 2021. La showgirl ha ricevuto le sorprese delGustavo, dei fratelli Cecilia e Jeremias e dell’amica Laura Chiatti. Presente pure Syria, che ha omaggiato con la sua voce la modella sudamericana. Fasciata in un corto abito nero, che ben metteva in mostra il pancino che cresce,Rodriguez ha parlato della sua nuova vita accanto ad Antonino Spinalbese. A quasi un anno dal primo incontro i due stanno per allargare la famiglia. In estate nascerà la ...

