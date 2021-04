Belen ospite di 'Canzone segreta' con (quasi) tutta la famiglia: il motivo dell'assenza di mamma Veronica (Di sabato 10 aprile 2021) La signora Rodriguez ha rivelato ai fan la ragione per cui non ha potuto presenziare sul palco di Rai Uno per l'emozionante sorpresa alla ... Leggi su today (Di sabato 10 aprile 2021) La signora Rodriguez ha rivelato ai fan la ragione per cui non ha potuto presenziare sul palco di Rai Uno per l'emozionante sorpresa alla ...

Advertising

infoitcultura : Belen ospite di ‘Canzone segreta’ con (quasi) tutta la famiglia: il motivo dell'assenza di mamma Veronica - FunweekMag : #CanzoneSegreta , la sorpresa di Belen Rodriguez con gaffe. Il dubbio degli spettatori: ‘in che senso?’… - Zoro__90 : ma perchè Laura Chiatti per Belen quando poi sta ospite il marito?? #CanzoneSegreta - bepper875 : @GiusCandela Ma una volta in prima serata ci andavi dopo aver fatto tanta gavetta, ma questi due???!!! Son sicuriss… - banksblairs : @copsalee magari belen ospite tanto male non fa -