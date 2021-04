Beautiful | anticipazioni puntate italiane dall’11 al 17 aprile 2021

(Di sabato 10 aprile 2021) La trama degli episodi che andranno in onda la prossima settimana vede al centro della scena ancora Brooke e Quinn, che hanno appena iniziato una guerra; intanto, Steffy non riesce a convivere con i sensi di colpa e Wyatt decide di tornare ufficialmente insieme a Flo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 aprile: Brooke furiosa ma Quinn e Shauna.. - infoitcultura : Beautiful anticipazioni americane: Liam tormentato, un fatale errore di Bill - infoitcultura : Beautiful: ERIC e QUINN, nozze a rischio? Nuovo uomo per lei? Anticipazioni USA - zazoomblog : Beautiful anticipazioni americane: Quinn spia Eric - #Beautiful #anticipazioni #americane: - infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi 9 aprile: Duro scontro tra Quinn e Brooke -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

La trama degli episodi che andranno in onda la prossima settimana vede al centro della scena ancora Brooke e Quinn, che hanno appena iniziato una guerra; intanto, Steffy non riesce a convivere con i ...puntata oggi, 10 aprile Nella puntata di oggi, sabato 10 aprile, di, Brooke continua ad insistere affinché Eric lasci la moglie e allontani per sempre lei e la sua ...Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 12 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Vi ricordiamo in ...Beautiful, anticipazioni oggi, 10 aprile: Sally versione hot scaricata da Wyatt? Flo è tornata nella vita del giovane Spencer e ...