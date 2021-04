Basket femminile: Serie A1: la Geas vince il big match e chiude al quinto posto (Di sabato 10 aprile 2021) Ultima giornata del massimo campionato italiano di Basket femminile e con due partite cancellate per Covid erano tre i campi più interessanti. Da un lato le partite di Broni e Campobasso per definire il tabellone playout, dall’altra lo scontro diretto tra Empoli e Sesto San Giovanni per definire gli accoppiamenti dei quarti di finale scudetto. Così l’unica sfida di poco interesse era quella tra Schio e Sassari, cioè tra chi era già sicura del secondo posto in classifica e di chi sta pensando alla corsa salvezza. E non c’è storia in un match che vede le venete scappare via fin dal primo quarto e chiudere il discorso all’intervallo, con il punteggio sul 45-25. E Schio non rallenta, con un terzo parziale da 22-7 e alla fine chiude vincendo 82-41 con Gruda miglior ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Ultima giornata del massimo campionato italiano die con due partite cancellate per Covid erano tre i campi più interessanti. Da un lato le partite di Broni e Campobasso per definire il tabellone playout, dall’altra lo scontro diretto tra Empoli e Sesto San Giovanni per definire gli accoppiamenti dei quarti di finale scudetto. Così l’unica sfida di poco interesse era quella tra Schio e Sassari, cioè tra chi era già sicura del secondoin classifica e di chi sta pensando alla corsa salvezza. E non c’è storia in unche vede le venete scappare via fin dal primo quarto ere il discorso all’intervallo, con il punteggio sul 45-25. E Schio non rallenta, con un terzo parziale da 22-7 e alla finendo 82-41 con Gruda miglior ...

Advertising

isaago : Puntata un po' speciale del mio #podcast dedicata all'ultimo numero di Sport Week dedicato al mondo dello sport al… - veneto_ : RT @TgrRaiVeneto: Nella Final Four in #Ungheria, le atlete lagunari hanno sconfitto in gara secca le padrone di casa dello Zeksard 63-58. D… - robymen77 : RT @TgrRaiVeneto: Nella Final Four in #Ungheria, le atlete lagunari hanno sconfitto in gara secca le padrone di casa dello Zeksard 63-58. D… - zazoomblog : Basket femminile: sarà Reyer Venezia-Valencia la finale di EuroCup 2021 - #Basket #femminile: #Reyer - OA_Sport : Basket femminile: Valencia raggiunge la Reyer Venezia in finale di EuroCup -