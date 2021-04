Basket | Eurolega | Olimpia Milano ai play-off dopo 7 anni I segreti del Bayern Monaco | le date e il calendario

(Di sabato 10 aprile 2021)34 partite di stagione regolare, con un bilancio complessivo di 21 vittorie e 13 sconfitte, l’si è finalmente guadagnata un posto tra le otto partecipanti dei-off dell’2020-2021, massima competizione continentale dimaschile. La formazione meneghina torna così tra le prime otto d’Europadai quarti di finale dell’edizione 2013-2014. In quell’occasionenon fu in grado di sfruttare il vantaggio del fattore campo e si arrese per 1-3 con i futuri campioni del Maccabi Tel Aviv, mentre quest’anno la squadra lombarda se la vedrà con i tedeschi del. Il format non è cambiato da allora, infatti i quarti di finale si disputano sempre al ...

Advertising

Gazzetta_it : Mini guida ai playoff: tutto quello che dovete sapere sui quarti di finale #Euroleague - SkySport : Eurolega, Milano batte l'Efes e trova il Bayren ai playoff - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: #Eurolega, #Milano chiude al quarto posto ?? L'#Olimpia supera l'#Efes, ai quarti affronterà il #Bayern?? - infoitsport : Basket, Eurolega: Gasol torna in campo con il Barcellona 20 anni dopo - infoitsport : Basket coppe europee: Milano chiude quarta in Eurolega. Kazan porta la Virtus a gara 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

In questo modo le Vu Nere, in virtù della finale di Eurocup, avrebbero la certezza di partecipare all'2021 - 2022.* * * Riguarda AX Armani Exchange Milano - Anadolu Efes Istanbul in VOD (Contenuto Premium)Highlights: Olimpia Milano - Anadolu Efes Istanbul 98 - 75 13 ORE FAMilano batte l Efes ...EuroCup ha attribuito a Milos Teodosic il riconoscimento di MVP della settimana. EuroCup ed EuroLeague nominano i loro MVP della settimana basandosi sul PIR più alto registrato da un giocatore in una ...Decisiva Gara-3 a Bologna, in programma mercoledì, con il pass per la finale che potrebbe anche garantire un posto alla squadra di Djordjevic nella prossima Eurolega ...