Bari, controlli anti Covid, si spostano senza motivo in zona rossa: 5 multati in poche ore (Di sabato 10 aprile 2021) Bari - La Polizia Locale di Bari, nell'ambito dei controlli anti Covid, ha sanzionato questa mattina 5 automobilisti sorpresi alla guida senza motivazione per lo spostamento. 'Si ricorda - spiegano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 aprile 2021)- La Polizia Locale di, nell'ambito dei, ha sanzionato questa mattina 5 automobilisti sorpresi alla guidamotivazione per lo spostamento. 'Si ricorda - spiegano ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Bari, controlli anti Covid, si spostano senza motivo in zona rossa: 5 multati in poche ore - QI_Bari : RT @gianlucalomuto: Dispiegamento di pattuglie, posti di blocco e controlli, ma sul lungomare e a Pane e Pomodoro moltissimi hanno approfit… - gianlucalomuto : Dispiegamento di pattuglie, posti di blocco e controlli, ma sul lungomare e a Pane e Pomodoro moltissimi hanno appr… - Telebari : Controlli anti Covid a Bari, spostamento senza giustificato motivo: multati 5 automobilisti in poche ore - #Bari… - valenti24707667 : RT @cotrozzi_lisa: SALLY, nonnina 11 anni circa, buonissima, taglia piccola. Vive da anni in rifugio. Si cerca per lei adozione del Cuore s… -