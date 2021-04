Barbara D’Urso shock: Angela Chianello l’accusa dopo il successo “Mi ha rovinata” (Di sabato 10 aprile 2021) Sono giorni particolari per Barbara D’Urso, che reduce dalla chiusura di Live- non è la D’Urso avvenuta a fine marzo 2021 sulla scia dei recenti bassi ascolti registrati dalla conduttrice in tv, ora deve fronteggiare le gravi accuse di strumentalizzazione a fin di visibilità e mancato diritto di replica della sua “scoperta” televisiva, nota ai più come “Angela da Mondello“. Nell’estate 2020, la conduttrice tv faceva intervistare dalla sua Redazione di Live, Angela Chianello, in diretta da Mondello, occasione in cui quest’ultima diede vita al tormentone “Non ce n’è Coviddi!”, lasciando intendere con l’esclamazione che lei fosse una negazionista convinta dell’esistenza del Coronavirus. Angela è, così, diventata un fenomeno mediatico, dividendo però l’opinione pubblica. ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 aprile 2021) Sono giorni particolari per, che reduce dalla chiusura di Live- non è laavvenuta a fine marzo 2021 sulla scia dei recenti bassi ascolti registrati dalla conduttrice in tv, ora deve fronteggiare le gravi accuse di strumentalizzazione a fin di visibilità e mancato diritto di replica della sua “scoperta” televisiva, nota ai più come “da Mondello“. Nell’estate 2020, la conduttrice tv faceva intervistare dalla sua Redazione di Live,, in diretta da Mondello, occasione in cui quest’ultima diede vita al tormentone “Non ce n’è Coviddi!”, lasciando intendere con l’esclamazione che lei fosse una negazionista convinta dell’esistenza del Coronavirus.è, così, diventata un fenomeno mediatico, dividendo però l’opinione pubblica. ...

Advertising

ricpuglisi : Mara Venier e Barbara D'Urso pro Speranza nelle parole di Speranza - StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - leopnd1 : @Saetta_McQueen Ma che cazzo di televisione TOP è questa!!! Aaaaaaaaaaaa Barbara d'Urso, SUCCA! #FormulaE #ChangeAccelerated #RomeEPrix ???? - TommyTheBest2 : RT @miiannoio: In Francia il catcalling è reato, in Italia invece se una donna solleva il problema abbiamo Barbara D’Urso che chiede a Giov… - Bea42738111 : RT @miiannoio: In Francia il catcalling è reato, in Italia invece se una donna solleva il problema abbiamo Barbara D’Urso che chiede a Giov… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D'Urso | l'indiscrezione sul futuro in tv Zazoom Blog