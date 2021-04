Avellino | tegola Luigi Silvestri | ecco l’esito degli esami strumentali

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non arrivano buone notizie per. Il difensore si è infortunato nel pomeriggio contro il Bari.la nota della società irpina: “L’Us1912 comunica che, dopo l’infortunio subito in partita, il calciatore, è stato trasportato in ambulanza, grazie all’intervento della Misericordia di, presso la clinica Villa Esther. Sotto l’osservazione del medico sociale ha praticatoche hanno evidenziato una frattura composta del malleolo peroneale. Successivamente a tale esito l’arto interessato è stato immobilizzato con doccia gessata. Nelle prossime settimane, in base all’evoluzione delle condizioni di ...

Nel luglio 2017 passa in prestito con opzione e contro opzione di riscatto all, in B. Mette insieme 24 presenze, ma gli ...Avellino – Non arrivano buone notizie per Luigi Silvestri. Il difensore si è infortunato nel pomeriggio contro il Bari. Ecco la nota della società irpina: "L'Us Avellino 1912 comunica che, dopo l'info ...