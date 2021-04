Aurora Ramazzotti, il costume intero indossato in città. Ma il suo è ‘di lusso’: il prezzo (Di sabato 10 aprile 2021) Si è molto parlato di Aurora Ramazzotti in questi ultimi giorni per gli sfoghi sul cosiddetto fenomeno del catcalling. E per la prima volta, dopo che la figlia, ha portato il fenomeno al centro del dibattito pubblico è intervenuta anche Michelle Hunziker di questa ‘pratica’ di fischiare o fare apprezzamenti sessuali alle donne in pubblico che oggettivamente svilisce la figura femminile riducendola a mero oggetto e che mette a disagio tante persone. “Credo sia giusto prendere posizione di fronte a questo fenomeno, e dire chiaro e forte che non è né spiritoso né divertente – ha detto al settimanale ‘Oggi’ la conduttrice 44enne – solo irrispettoso e volgare. Bisogna farlo soprattutto pensando alle ragazzine più giovani, alle più timide, che rischiano di esserne umiliate e impaurite”.



