ATP Cagliari 2021 | orari 10 aprile | programma | tv | streaming | ordine di gioco

(Di sabato 10 aprile 2021) Oggi, 10, è il giorno delle semifinali del torneo ATP di, giunto alla sua seconda edizione. Fra i migliori quattro è rimasto in corsa solo un italiano, Lorenzo Sonego. Il piemontese ha superato una difficile partita dei quarti di finale contro Yannick Hanfmann, mentre quest’oggi affronterà nella prima partita di giornata, alle ore 12, l’americano Taylor Fritz. Tra di loro quattro precedenti, con l’americano in vantaggio per 3-1, ma l’unico confronto sul rosso è stato vinto dal nostro portacolori. A seguire verrà disputata la seconda semifinale di giornata, quella tra Laslo Djere, che ha eliminato Lorenzo Musetti, e Nikoloz Basilashvili. Entrambi con motivazioni differenti: il serbo vuole confermare il successo dello scorso anno, mentre il georgiano è tornato a fare risultato dopo le debacle di Dubai e Miami. A ...

Oggi, 10 aprile 2021, è il giorno delle semifinali del torneo ATP di Cagliari, giunto alla sua seconda edizione. Fra i migliori quattro è rimasto in corsa solo un italiano, Lorenzo Sonego. Il piemonte ...Lorenzo Sonego tornerà oggi in campo per la semifinale dell'ATP di Cagliari, in programma sul Centrale alle ore 12.00, contro Taylor Fritz. Una sfida molto complicata per il tennista azzurro che si tr ...