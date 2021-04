Atletica, Roma Sprint Festival: Edoardo Scotti sfida Vladimir Aceti. Fari puntati anche su Gloria Hooper (Di sabato 10 aprile 2021) Prenderà il via venerdì 16 aprile allo stadio dei Marmi ospita la prima edizione del Roma Sprint Festival. Il meeting riservato ai velocisti, che avrà tra i protagonisti molti degli staffettisti azzurri, che testeranno le loro condizione di forma a due settimane dalle World Relays di Chorzow il 1° e il 2 maggio. Esordio stagionale all’aperto per Edoardo Scotti, il quale ha annunciato che sarà impegnato nella doppia prova dei 150 e dei 300 metri. A sfidarlo il campione italiano indoor dei 400 metri Vladimir Aceti. In pista anche Davide Manenti, Federico Cattaneo e Roberto Rigali. In campo femminile Fari puntati, nei 100 metri, sulla campionessa italiana Zaynab Dosso e su Gloria ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Prenderà il via venerdì 16 aprile allo stadio dei Marmi ospita la prima edizione del. Il meeting riservato ai velocisti, che avrà tra i protagonisti molti degli staffettisti azzurri, che testeranno le loro condizione di forma a due settimane dalle World Relays di Chorzow il 1° e il 2 maggio. Esordio stagionale all’aperto per, il quale ha annunciato che sarà impegnato nella doppia prova dei 150 e dei 300 metri. Arlo il campione italiano indoor dei 400 metri. In pistaDavide Manenti, Federico Cattaneo e Roberto Rigali. In campo femminile, nei 100 metri, sulla campionessa italiana Zaynab Dosso e su...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Roma A Firenze il Golden Gala 2021 di atletica leggera. Sarà dedicato a Pietro Mennea ... l'edizione 2021 del Golden Gala 'Pietro Mennea' di atletica leggera sarà a Firenze". Una grande soddisfazione in quanto "Per la prima volta nella sua storia il Golden Gala non si svolge a Roma ma ...

Atletica: Golden Gala 2021 a Firenze "Grande notizia: l'edizione 2021 del Golden Gala 'Pietro Mennea' di atletica leggera sarà a Firenze. Per la prima volta nella sua storia il Golden Gala non si svolge a Roma ma nella nostra città, scelta grazie alla presenza di un impianto comunale di qualità come il ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal TRIGORIA - Rifinitura di un'ora e mezza, torna in gruppo Mkhitaryan Rifinitura in vista del Bologna questa mattina per la Roma. La squadra ha svolto un'ora e mezza di lavoro, con la priom a mezz'ora dedicata alla sala video e poi un'ora di lavoro ...

Atletica Leggera, al “Martufi” di Lanuvio arriva la “1^ Middle & Long Distance Cup” Comincia nel migliore dei modi la stagione dell’atletica leggera. Grazie alla sinergia tra il Comune di Lanuvio e il Comitato Provinciale Roma Sud della Federazione Italiana di Atletica Leggera , doma ...

