Atletica Leggera, Diamond League: posticipato il meeting di Oslo causa covid-19 (Di sabato 10 aprile 2021) Un altro posticipo dovuto al Coronavirus. Momentaneo, ma intanto è giusto prenderne atto. I Bislett Games di Oslo, ovvero il quarto appuntamento con la World Athletics Wanda Diamond League 2021 di Atletica Leggera in programma il prossimo 10 giugno, sono stati posticipati a causa della pandemia mondiale. Per gli organizzatori norvegesi “e’ impossibile attualmente organizzare il meeting nelle date già previste” e con le forti restrizioni in vigore nel Paese scandinavo. E’ probabile che l’appuntamento classico con le gare di Atletica venga posticipato nel cuore dell’estate. Come possibili date, si parla dei primi giorni di luglio, quindi prima dei Giochi di Tokyo, ma non è escluso che il meeting possa anche essere ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Un altro posticipo dovuto al Coronavirus. Momentaneo, ma intanto è giusto prenderne atto. I Bislett Games di, ovvero il quarto appuntamento con la World Athletics Wanda2021 diin programma il prossimo 10 giugno, sono stati posticipati adella pandemia mondiale. Per gli organizzatori norvegesi “e’ impossibile attualmente organizzare ilnelle date già previste” e con le forti restrizioni in vigore nel Paese scandinavo. E’ probabile che l’appuntamento classico con le gare divenganel cuore dell’estate. Come possibili date, si parla dei primi giorni di luglio, quindi prima dei Giochi di Tokyo, ma non è escluso che ilpossa anche essere ...

