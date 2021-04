Atalanta, Muriel è recuperato: la scelta di Gasperini per la Fiorentina (Di sabato 10 aprile 2021) L’Atalanta contro la Fiorentina può fare affidamento su Luis Muriel. Ecco cosa ha deciso Gian Piero Gasperini Luis Muriel è completamente recuperato dal problema accusato contro l’Udinese e domani contro la Fiorentina partirà regolarmente dal primo minuto. Lo segnala Gazzetta dello Sport sottolineando che il colombiano farà reparto con Duvan Zapata con Ilicic al momento dirottato verso la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) L’contro lapuò fare affidamento su Luis. Ecco cosa ha deciso Gian PieroLuisè completamentedal problema accusato contro l’Udinese e domani contro lapartirà regolarmente dal primo minuto. Lo segnala Gazzetta dello Sport sottolineando che il colombiano farà reparto con Duvan Zapata con Ilicic al momento dirottato verso la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

