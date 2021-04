Astrazeneca | lo studio sulle trombosi dei ricercatori tedeschi L’ipotesi che il Dna libero nel vaccino scateni anticorpi insoliti e reattivi

(Di sabato 10 aprile 2021) Trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da(VITT). Gli scienziatidell’Università di Greifswald, con unopubblicato ieri su quella che è considerata una delle più prestigiose riviste scientifiche The New England journal of medicine, hanno concluso che la somministrazione dela vettore viraleinnesca la reazione che ha portato al ricovero e in alcuni casi alla morte di persone a cui era stato somministrato il composto sviluppato dall’Università di Oxford. “La vaccinazione con ChAdOx1 nCov-19 può provocare il raro sviluppo di trombocitopenia trombotica immunitaria mediata daattivatori delle piastrine contro PF4, che imita clinicamente la trombocitopenia autoimmune indotta da eparina” le conclusioni. Sono state 222 le ...

Advertising

YRetlaw : RT @BoriManuela: Aggiornamento Astrazeneca: consigliato solo il martedì e il venerdì,dalle 9:15 alle 20:30,per i segni zodiacali d’aria e s… - NazzarenoMi : RT @BoriManuela: Aggiornamento Astrazeneca: consigliato solo il martedì e il venerdì,dalle 9:15 alle 20:30,per i segni zodiacali d’aria e s… - valter60enne : RT @BoriManuela: Aggiornamento Astrazeneca: consigliato solo il martedì e il venerdì,dalle 9:15 alle 20:30,per i segni zodiacali d’aria e s… - ManuQ24916888 : RT @BoriManuela: Aggiornamento Astrazeneca: consigliato solo il martedì e il venerdì,dalle 9:15 alle 20:30,per i segni zodiacali d’aria e s… - fabgilardoni : RT @BoriManuela: Aggiornamento Astrazeneca: consigliato solo il martedì e il venerdì,dalle 9:15 alle 20:30,per i segni zodiacali d’aria e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca studio

solo agli over 60? Credo sia giusta nella misura in cui possiamo mettere in sicurezza ... Unodanese su 4 milioni di persone che hanno avuto il Covid dice che la copertura è dell'80%.ad_dyn 'solo agli over 60? Credo sia giusta nella misura in cui possiamo mettere in ... Unodanese su 4 milioni di persone che hanno avuto il Covid dice che la copertura è dell'80%. ...Sui rischi del vaccino AstraZeneca: «Il Regno Unito ha vaccinato 20 milioni ... «Non lo sappiamo con certezza. Uno studio danese su 4 milioni di persone che hanno avuto il Covid dice che la copertura ...Tra le domande di chi deve ricevere la seconda dose del vaccino, la più frequente in queste ore è questa: chi esegue la prima dose con un vaccino COVID-19 ...