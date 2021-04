Antonio Iovine | chi è il boss del clan dei Casalesi | storia e vita privata

(Di sabato 10 aprile 2021)è un mafioso italiano, ora collaboratore di giustizia. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto. Alzi la mano chi non ha mai sentito anche solo distrattamente il nome di. Il noto mafioso italiano – insieme a Michele Zagaria e Francesco Schiavone uno dei principalicamorristici delL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Antonio Iovine il patrimonio milionario del boss della camorra - #Antonio #Iovine #patrimonio -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Iovine

ViaggiNews.com

Andrà in onda in replica stasera su Raiuno, Sotto copertura di Giulio Manfredonia , miniserie sulla cattura del capoclan dei casalesi, prodotta LuxVide e RaiFiction, che vedrà nei panni del cattivo l'attraente Guido Caprino . Eccoci pronti a svelare carriera, vita privata e curiosità su uno degli attori più bravi del ...Stasera su Raiuno Sotto copertura di Giulio Manfredonia , miniserie sulla cattura del capoclan dei casalesi. Accanto al protagonista Claudio Gioè , che interpreta il commissario Michele Romano (ispirato a Vittorio Pisani , il capo della Squadra mobile di Napoli che seguì l'indagine), tanti ...Antonio Iovine è un mafioso italiano, ora collaboratore di giustizia. Ecco tutto quel che c'è da sapere sul suo conto.Stasera in Tv: i programmi del 10 aprile. Sul Nove un documentario sul latitante più ricercato, Matteo Messina Denaro.