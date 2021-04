Anticipazioni Verissimo | oggi in tv | chi sono gli ospiti di sabato 10 aprile 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 aprile 2021) Tutto pronto per una nuova, attesa e imperdibile puntata di. La trasmissione10, è pronta ad accogliere tanti. Non mancheranno grandi emozioni e nuovi racconti di vita.10: ecco tutti glididi Silvia Toffanin Tutto pronto per una nuova puntata di. Silvia Toffanin intervisterà il duo comico Pio e Amedeo, che dal 16sarà su Canale 5 in prima serata con lo show “Felicissima sera”. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio, per la loro prima intervista di coppia, la modella Alice Campello con il compagno e padre dei suoi figli , il ...