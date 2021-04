Anniversario della Polizia. Nel 2020 quasi 5 milioni di chiamate al 113 (Di sabato 10 aprile 2021) Oggi il 169° Anniversario della fondazione. Nel 2020 quasi 6 milioni di persone controllate, 23.921 delle quali arrestate e 121.536 denunciate, quasi 4,9 milioni di chiamate al 113, 13.424 al giorno. Dal primo lockdown a oggi, le verifiche del rispetto delle misure anti Covid hanno riguardato 37,6 milioni di persone e 9,6 milioni di esercizi ed attività commerciali Leggi su rainews (Di sabato 10 aprile 2021) Oggi il 169°fondazione. Neldi persone controllate, 23.921 delle quali arrestate e 121.536 denunciate,4,9dial 113, 13.424 al giorno. Dal primo lockdown a oggi, le verifiche del rispetto delle misure anti Covid hanno riguardato 37,6di persone e 9,6di esercizi ed attività commerciali

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto… - antoniospadaro : Oggi #6aprile è il giorno anniversario della fondazione de «La Civiltà Cattolica» (1850). Ottima occasione per cono… - SM_Difesa : #4aprile Auguri alla #NATO in occasione del 72° Anniversario della costituzione #ForzeArmate???? #UnaForzaperilPaese… - SM_Difesa : #10aprile #AnniversarioPolizia Il #CapoSMD #GenVecciarelli esprime a nome suo e delle #ForzeArmate???? gli auguri all… - GianniTonelli : 169° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO I ?? POLIZIA -

Ultime Notizie dalla rete : Anniversario della In arrivo il sussidio ecologico per l'Estate Ragazzi e i Grest ... coinvolge all'interno di un ambiente e di un tema: quest'anno si è scelto il tema dell'ecologia integrale e della Laudato si' di Papa Francesco", nell' Anno speciale di anniversario dell'enciclica ...

Colle:grati a Polizia,presidio legalità 8.00 Colle:grati a Polizia,presidio legalità "Nel 169° anniversario di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato la ...a presidio delle libertà democratiche e della ...

Anniversario della Polizia. Nel 2020 quasi 5 milioni di chiamate al 113 Rai News Anniversario della Polizia. Nel 2020 quasi 5 milioni di chiamate al 113 "In occasione del 169esimo anniversario di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza dell'intero Paese per l'opera ...

Dodici mesi di controlli serrati Reati in calo del 22 per cento Sotto la lente. Sono state 32.506 le persone controllate dal primo aprile 2020 al 31 marzo scorso, che è il periodo di tempo preso in esame nel report della Polizia diffuso in occasione del 169esimo ...

... coinvolge all'interno di un ambiente e di un tema: quest'anno si è scelto il tema dell'ecologia integrale eLaudato si' di Papa Francesco", nell' Anno speciale didell'enciclica ...8.00 Colle:grati a Polizia,presidio legalità "Nel 169°di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato la ...a presidio delle libertà democratiche e..."In occasione del 169esimo anniversario di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza dell'intero Paese per l'opera ...Sotto la lente. Sono state 32.506 le persone controllate dal primo aprile 2020 al 31 marzo scorso, che è il periodo di tempo preso in esame nel report della Polizia diffuso in occasione del 169esimo ...