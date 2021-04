Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia si sfoga: “Non ne posso più veramente” (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia si lascia andare a uno sfogo: “Non ne posso più” Natalia Paragoni conosciuta dal pubblico per essere soprattuto la fidanzata di Andrea Zelletta, uno degli ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip nelle scorse ore si è lasciata andare a uno sfogo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite diversi post condivisi tra le stories del proprio profilo Instagram ha fatto sapere a coloro che la seguono, ma soprattutto alle donne di avere un problema. La nota influencer per iniziare ha scritto: “Ragazze non ne posso più veramente di questa cistite”. Natalia Paragoni si confida con i propri fan: “Una volta al mese ho la ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021), lasi lascia andare a uno sfogo: “Non nepiù”Paragoni conosciuta dal pubblico per essere soprattuto ladi, uno degli ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip nelle scorse ore si è lasciata andare a uno sfogo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite diversi post condivisi tra le stories del proprio profilo Instagram ha fatto sapere a coloro che la seguono, ma soprattutto alle donne di avere un problema. La nota influencer per iniziare ha scritto: “Ragazze non nepiùdi questa cistite”.Paragoni si confida con i propri fan: “Una volta al mese ho la ...

