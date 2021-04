Ancelotti: «Everton su Koulibaly? Siamo coperti in quel ruolo» (Di sabato 10 aprile 2021) Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa del possibile interesse dei Toffees per Kalidou Koulibaly: le sue parole Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa dell’interesse dei Toffees per Kalidou Koulibaly: le sue parole. «Ho bei ricordi di Koulibaly, è un bravo giocatore, un bravo ragazzo ed un buon amico, ma se vedi la nostra squadra lì Siamo davvero ben coperti. Abbiamo quattro difensori centrali giovani con molto talento e caratteristiche diverse tra loro. In quella posizione Siamo davvero coperti per il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Carlo, tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa del possibile interesse dei Toffees per Kalidou: le sue parole Carlo, tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa dell’interesse dei Toffees per Kalidou: le sue parole. «Ho bei ricordi di, è un bravo giocatore, un bravo ragazzo ed un buon amico, ma se vedi la nostra squadra lìdavvero ben. Abbiamo quattro difensori centrali giovani con molto talento e caratteristiche diverse tra loro. Inla posizionedavveroper il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

