Amici | Rosa Di Grazia nuova Velina di Striscia? Lei | “E’ pur sempre danza”

(Di sabato 10 aprile 2021) L’ex ballerina della scuola diDiin una recente intervista ha parlato del suo futuro lavorativoDi GrazieChi sta seguendosa benissimo quanto è stato difficile il percorso diDi. La giovane e aspirante professionista è stata eliminata la scorsa settimana, tra rabbia e delusione. La sua presenza nella scuola hadiviso a metà professori e pubblico a casa. Da un lato c’è chi l’ha sostenuta mentre dall’altro secondo qualcuno le sue potenzialità non sono mai state ottimali per far parte di un programma come quello di Canale 5. Ad ogni modo, la giovane ha dovuto abbandonare il talent e di recente si è lasciata andare ad una lunga intervista.Di...

Advertising

migliaccio31 : RT @Hakflak: @Matibo11 @BrindusaB1 @scastaldi9 @Biagio960 @FlaminiMarina @ghegola @CaterinaCategio @Rebeka80721106 @PasqualeTotaro @karmend… - VSentire : @Deddy__Rosa se vedi non ho detto che tu hai buttato merda gratuita,ho detto basta andare sull’#,ma siamo seri? Io… - cchvrloottee : martina quindi secondo voi potrebbe avere una carriera al di fuori di amici??? forse forse a fare la velina insieme a rosa #verissimo - serenitybxxch : #Amici20: Deddy crolla per Rosa Di Grazia, prima del quarto serale - PasqualeTotaro : RT @Hakflak: @Matibo11 @BrindusaB1 @scastaldi9 @Biagio960 @FlaminiMarina @ghegola @CaterinaCategio @Rebeka80721106 @PasqualeTotaro @karmend… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Rosa

L'ex ballerina della scuola diDi Grazia in una recente intervista ha parlato del suo futuro lavorativo Chi sta seguendosa benissimo quanto è stato difficile il percorso diDi Grazia . La giovane e aspirante ...(aggiornamento di Alessandro Nidi) Stefano de Martino, flirt con Martina Miliddi?/ Ad2021 ... Per anni, Stefano è stato protagonista delle cronacheproprio per via della sua relazione con un ...Questo, però, non è un film, l’ambito palcoscenico di Amici non è un set, gli studenti non sono attori e il pubblico a casa non fa parte di una mera rosa di comparse ben retribuite: perché quando cala ...Eliminati Amici 2021, diretta e anticipazioni puntata serale 10 aprile: Enula, Tancredi e Aka7even chi sarà eliminato oggi? Maria De Filippi cambia ...