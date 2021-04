Amici l’eliminato del 10 aprile | chi lascerà il serale | svelato il nome

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 10 aprile 2021) Durante la settimana appena trascorsa è stata registrata la puntata deldiche andrà in onda oggi sabato 10. Come sempre, in studio troveremo la padrona di casa, Maria De Filippi, le tre squadre con i rispettivi coach e i tre giudici: Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. La scorsa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.