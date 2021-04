Amici, la madre di Sangiovanni svela un retroscena su Giulia (Di sabato 10 aprile 2021) Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, è sicuramente uno dei favoriti alla vittoria finale di questa edizione di Amici. Il giovane ha conquistato il cuore dei telespettatori esibizione dopo esibizione. Non stupisce, quindi, che i fan vogliano scoprire tutto sulla sua vita. A svelare qualcosa in più sul cantante è stata sua madre Lidia, che ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più nel corso della quale ha parlato di alcuni aspetti non ancora noti al pubblico televisivo. La mamma di Sangiovanni parla di Giulia La madre di Sangiovanni ha raccontato che prima di partecipare ad Amici, suo figlio stava frequentando una bravissima ragazza di nome Margherita. I due avrebbero provato a continuare a coltivare il loro rapporto ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021), al secolo Giovanni Pietro Damian, è sicuramente uno dei favoriti alla vittoria finale di questa edizione di. Il giovane ha conquistato il cuore dei telespettatori esibizione dopo esibizione. Non stupisce, quindi, che i fan vogliano scoprire tutto sulla sua vita. Are qualcosa in più sul cantante è stata suaLidia, che ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più nel corso della quale ha parlato di alcuni aspetti non ancora noti al pubblico televisivo. La mamma diparla diLadiha raccontato che prima di partecipare ad, suo figlio stava frequentando una bravissima ragazza di nome Margherita. I due avrebbero provato a continuare a coltivare il loro rapporto ...

