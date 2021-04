Amici | De Martino prende in giro la Celentano | il balletto è virale – VIDEO

Advertising

_ngecu : RT @infoitcultura: Stefano De Martino interessato ad un'allieva di Amici 20? Il gossip infiamma il web (e a qualcuno non farà piacere) http… - _ngecu : RT @infoitcultura: Amici, Stefano De Martino flirt con una ballerina della scuola? web indaga - infoitcultura : Amici 20, Martina e Stefano de Martino? La ballerina resiste al serale e sui social partono i rumors - infoitcultura : Stefano De Martino interessato ad un'allieva di Amici 20? Il gossip infiamma il web (e a qualcuno non farà piacere) - infoitcultura : Amici, Stefano De Martino flirt con una ballerina della scuola? web indaga -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Martino

A valutare le performance dei ragazzi saranno i tre giudici di questa edizione di: Stefano De, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash . Gli ospiti della quarta puntata di20 La ...Stefano Deoggi sarà ospite nel programma di Canale 5 Verissimo. L'ex ballerino dici svelerà qualche dettaglio in più sulla sua vita privata? Non ci resta che attendere per scoprirlo! Tra gli ...Torna stasera sabato 10 aprile il consueto appuntamento con il serale di Amici 2021: concorrenti, sfide, giudici e ospiti della puntata. Le anticipazioni ...È sicuramente un volto noto della televisione italiana. La sua fama è iniziata nel momento in cui ha partecipato proprio ad Amici come ballerino. Ad ogni modo ha poi aumentato l’autorità per via della ...