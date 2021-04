Amici 20 | Deddy disperato piange sul letto di Rosa | “Che mi ha fatto?” | lei lo sostiene – VIDEO

Advertising

zazoomblog : Chi è Deddy di Amici 20? Età vita privata e Instagram - #Deddy #Amici #privata #Instagram - emm05uccia : RT @MariaTinaGreco1: Sto riguardando i daytime di amici che avevo già visto e niente... sto piangendo pure l'acqua del battesimo. Rosa e D… - blogtivvu : Amici 20, Deddy disperato piange sul letto di Rosa: “Che mi ha fatto?”, lei lo sostiene #amici20 - melitoci : RT @RosaDeddy2: Noi orgogliose di @sonodeddy che è l'unico allievo della scuola di amici ad avere 3 brani su 4 nella classifica delle top 1… - Bianca39930577 : RT @RosaDeddy2: Noi orgogliose di @sonodeddy che è l'unico allievo della scuola di amici ad avere 3 brani su 4 nella classifica delle top 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Deddy

Rosa di Grazia è stata eliminata ma a finire in crisi è proprio il suo fidanzatoche nella scuola di2021 continua a piangere. Sono state giornate difficili quelle per il cantante che dopo l'uscita di scena della ballerina non ha fatto altro che girovagare per casa ...inconsolabile ad20 . Il giovane cantante sente terribilmente la mancanza di Rosa Di Grazia ed ha un crollo. Proprio nell'ultima puntata del serale di20, la giovane ballerina ha ...Amici 20 Serale, Rosa Di Grazia sull'eliminazione: "Non sono un'ipocrita" Rosa Di Grazia è stata indubbiamente uno dei concorrenti più chiacchierati di ...Dopo l’eliminazione della ballerina Rosa Di Grazia, sono giorni difficili, ad Amici 2021, per il fidanzato Deddy. Tanto da far preoccupare i suoi compagni, che temono nell’abbandono. Scopriamo cosa è ...