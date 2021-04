Amici 20, Deddy disperato: “Ma che mi hai fatto? Guarda quanto sono innamorato” (Di sabato 10 aprile 2021) L’eliminazione di Rosa di Grazia dal programma Amici 20 di Maria de Filippi continua a portare con sé un’onda di delusione. Sia per la ballerina che ha visto evaporare il suo sogno di sfondare nel mondo della danza, ma anche del suo fidanzato Deddy che è rimasto all’interno del programma. LEGGI ANCHE => Amici: dopo l’eliminazione Rosa va a ruota libera, su Twitter impazza l’ipotesi Temptation Island La disperazione di Deddy Deddy non può fare a meno di piangere. Si isola sempre di più dal resto dei compagni, tanto che Sangiovanni è dovuto andare a parlargli per cercare di tirargli su il morale quando lo ha trovato su un divano con degli occhiali da sole per nascondere le lacrime. “Che c’è, sei un po’ triste?”, gli ha chiesto. Poi, Deddy finalmente è riuscito a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 aprile 2021) L’eliminazione di Rosa di Grazia dal programma20 di Maria de Filippi continua a portare con sé un’onda di delusione. Sia per la ballerina che ha visto evaporare il suo sogno di sfondare nel mondo della danza, ma anche del suo fidanzatoche è rimasto all’interno del programma. LEGGI ANCHE =>: dopo l’eliminazione Rosa va a ruota libera, su Twitter impazza l’ipotesi Temptation Island La disperazione dinon può fare a meno di piangere. Si isola sempre di più dal resto dei compagni, tanto che Sangiovanni è dovuto andare a parlargli per cercare di tirargli su il morale quando lo ha trovato su un divano con degli occhiali da sole per nascondere le lacrime. “Che c’è, sei un po’ triste?”, gli ha chiesto. Poi,finalmente è riuscito a ...

