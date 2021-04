Amici 20 | anticipazioni quarta puntata

(Di sabato 10 aprile 2021) Ladel serale della ventesima edizione diè stata registrata e queste sono ledettagliate riportate da Il Vicolo Delle News. Al contrario delle tre puntate precedenti, da questa assisteremo a una sola eliminazione a settimana. I tre artisti finiti al ballottaggio (perdendo nelle varie manche) sono stati Aka7Even, Enula e Tancredi. Il primo è stato salvato dai professori, uno fra gli altri due è invece l’eliminato., ecco cos’è accaduto nella prima manche Nella 1° sfida della prima manche vediamo la sfida tra Sangiovanni forever young vs Aka7evencon 24k magic di Bruno Mars e vince Sangiovanni. Stash ama letteralmente il modo di scrivere di Sangio e gli fa un sacco di complimenti. Nella 2° sfida: Serena vs Samuele (con il sopporto di Giulia). Vince Samuele. La ...

EndCent : Anticipazioni del quarto Serale di #AMICI20 Ospiti @AmorosoOF @FrancescaManza - stitchdideddy : buonanotte con questa frase che ripeto da giovedì dopo aver saputo tutte le anticipazioni in nemmeno 2 ore nonostan… - UnDueTreBlog : #Amici20: Il Serale - Quarta puntata del 10/04/2021 – Le anticipazioni e i protagonisti (spoiler). - chrtdd : ragazzi io mi mordo la lingua su Amici perché ho letto le anticipazioni! voglio vedere la puntata per capire anche… - excuseme_larry : se mi escono ancora le anticipazioni di amici su instagram, porca troia, spacco la testa a qualcuno -

Come ben sapete per merito delle prime, a rischio eliminazione nel corso della quarta puntata del serale di20 che vedremo domani sera sono andati Tancredi e Enula . Enula eliminata da20? Lo spoiler choc Eccovi, ...Terrance Miguel Hay è l'indimenticabile Padre Natura di Ciao Darwin. Scopriamo insieme tutto quel che c'è da sapere su di lui.A Verissimo il ballerino di Amici20 Tommaso Stanzani: «Non mi aspettavo di essere eliminato». Per lui una sorpresa inaspettata. Il ballerino eliminato, tra ...