Amici 20, anticipazioni della quarta puntata del Serale: ospite Alessandra Amoroso (Di sabato 10 aprile 2021) Amici 20: Alessandra Amoroso (che nel talent di Maria De Filippi diede inizio alla sua carriera) sarà l’ospite d’onore della quarta puntata del Serale (in onda stasera dalle 21.25 su Canale 5). Arrivano le prime anticipazioni sulla quarta puntata del Serale di Amici 20, registrata lo scorso 8 aprile ma che andrà in onda stasera Leggi su 2anews (Di sabato 10 aprile 2021)20:(che nel talent di Maria De Filippi diede inizio alla sua carriera) sarà l’d’onoredel(in onda stasera dalle 21.25 su Canale 5). Arrivano le primesulladeldi20, registrata lo scorso 8 aprile ma che andrà in onda stasera

Advertising

TwitGinger : Chi sarà l'eliminato della quarta puntata del serale di #Amici20 in onda stasera? - moneypuntoit : ?? Amici Serale 2021 in streaming: come vedere diretta e repliche TV ?? - CorriereCitta : #Anticipazioni #Serale Amici 2021, stasera in tv: chi sono gli ospiti di sabato 10 aprile, chi è stato eliminato tr… - CorriereCitta : #Amici 20 pomeridiano oggi: orario, anticipazioni e diretta streaming di sabato 10 aprile 2021 #Amici20… - tuttopuntotv : Il serale di Amici 20, anticipazioni puntata di sabato 10 aprile: un eliminato #amici20 #amici2020 -