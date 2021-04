Amazon, i lavoratori USA hanno detto no al sindacato. L’azienda: “Da noi nessuna pressione” (Di sabato 10 aprile 2021) L’idea di un sindacato interno non convince i dipendenti di Amazon. Come riporta il quotidiano “La Stampa”, la votazione avvenuta tra i lavoratori dello stabilimento di Bessemer, in Alabama, ha fatto emergere ben 1.798 preferenze contrarie alla nascita di una “union” interna, con soli 738 dipendenti favorevoli. Un risultato che accerta una volta di più la difficoltà di far nascere sindacati all’interno dell’industria tecnologia americana. Alla vigilia del voto, infatti, in molti immaginavano che l’ammissione del colosso dell’e-commerce sulla “pipì nelle bottigliette” dei dipendenti per rispettare i tempi delle consegne potesse far vincere il voto favorevole alla “union”. LEGGI ANCHE => Dipendenti costretti a urinare in bottiglia: Amazon nega, su Twitter pioggia di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 aprile 2021) L’idea di uninterno non convince i dipendenti di. Come riporta il quotidiano “La Stampa”, la votazione avvenuta tra idello stabilimento di Bessemer, in Alabama, ha fatto emergere ben 1.798 preferenze contrarie alla nascita di una “union” interna, con soli 738 dipendenti favorevoli. Un risultato che accerta una volta di più la difficoltà di far nascere sindacati all’interno dell’industria tecnologia americana. Alla vigilia del voto, infatti, in molti immaginavano che l’ammissione del colosso dell’e-commerce sulla “pipì nelle bottigliette” dei dipendenti per rispettare i tempi delle consegne potesse far vincere il voto favorevole alla “union”. LEGGI ANCHE => Dipendenti costretti a urinare in bottiglia:nega, su Twitter pioggia di ...

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Amazon batte anche il sindacato. I lavoratori Usa non lo vogliono [dal nostro corrispondente Federic… - repubblica : Amazon batte anche il sindacato. I lavoratori Usa non lo vogliono - Trelkowsky2 : RT @Potemkin959: La lotta di classe non è MAI esistita ??I lavoratori Amazon a referendum aziendale rifiutano di avere un sindacato?? Amazo… - PaolaAguggia : RT @gadlernertweet: Ha vinto lui, l'uomo più ricco del mondo, avvantaggiato pure dalla pandemia. Con le buone e con le cattive è riuscito a… - CianGaia : RT @Corriere: Amazon, non ci sarà un sindacato negli Usa: i lavoratori votano no (ma non finisce qui) -