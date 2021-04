Allarme fake online | da anti Covid o cellulite a pillole dell’amore

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 aprile 2021) Presunti rimedi, cremeirregolari, false: è’ per diversi prodotti medicinali comprati su Internet. L’Agenzia italiana del farmaco Aifa rileva “un preoccupante incremento delle segnalazioni ricevute da cittadini, associazioni e aziende relativamente a casi di prodotti acquistati da canali non autorizzati, risultati falsificati, vale a dire copie di prodotti originali, o illegali in quanto privi di autorizzazioni alla commercializzazione e/o all’importazione”. Alla luce del trend, l’Aifa ritiene quindi “importante richiamare l’attenzione dei consumatori e delle associazioni dei consumatori sui rischi legati all’acquisto di farmaci da canali web non autorizzati”. L’agenzia ricorda “come la ...